Viel analoger ist seit 2021 Philipp Roß unterwegs: Mit einer dreirädrigen Piaggio Ape tourt der 36-Jährige im Retro-Tempo durch das bayerische Oberland und sucht das Gespräch mit Menschen jenseits der Kirche, etwa auf Marktplätzen oder an Seen. Er fürchtet, "dass, wenn die Kirche so weitermacht wie bisher, sie als Institution ein großes Problem bekommt, weil einfach die Leute nicht mehr kommen werden".



Daher ergründet der junge Penzberger Pastor die Motive für die Kirchenflucht. Zwischen Slackline und Gemüseständen erfährt er, was die Menschen an Kirche heute stört: "Es ist dieses Bevormundende. Sie haben das Gefühl, sie machen vielleicht was nicht richtig und fühlen sich nicht willkommen." Auch deshalb feiert der Nürnberger Pfarrer Hannes Schott Gottesdienst gern jenseits seiner altehrwürdigen Kirche.