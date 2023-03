Wie vom Blitz getroffen

Ingrid und Lena zeigen für mich, dass es egal ist, wie alt man ist: Plötzliche Lebensereignisse können immer auftreten und es ist immer schwierig sich neu zu orientieren. Beide Frauen haben in meinen Augen eine unglaubliche Kraft und Stärke. So vieles hat in unserem Dreh-Jahr nicht geklappt: Lena wollte das Gutachten für ihren Führerschein erstellen lassen und an eine Präsenzuni wechseln (sie studiert momentan an der Fernuni Hagen). Beides hat nicht funktioniert. Ingrid hatte Hoffnung auf eine Neuanstellung im Bereich ihres ursprünglich erlernten Berufs als Landschaftsarchitektin. Leider kam es dann doch nicht dazu. Nach unseren Dreharbeiten hat sie nun eine Anstellung im Bereich der Jugendhilfe gefunden.



Bei allem Schwierigen haben diese Frauen immer wieder das Positive gesucht: Ingrid war mit ihrem Mann in Wales wandern, hat an Wochenenden mit Freundinnen und Freunden Kurzausflüge in die Berge gemacht. Auch Lena ist auf Reisen gewesen, war mit René sogar nochmals über Silvester in Nordeuropa. Sie geht nun fünfmal die Woche schwimmen und hat bereits bei ersten Wettkämpfen gewonnen. Beide Frauen suchen weiterhin das Schöne im Leben.