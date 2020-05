Die 37 Grad Redaktion hat nicht lange gezögert und schon wenige Zeit später konnte ich mit Team nach Israel und dann gemeinsam mit Eva nach Prag und Theresienstadt reisen. Ende Februar, kurz nachdem Corona die ersten Fälle in Europa meldet, haben wir unsere Dreharbeiten begonnen. Evas jüngster Sohn fand die Reisepläne seiner Mutter nicht gut und riet ihr dringend ab, Israel zu verlassen. Doch Eva flog mit uns nach Prag, in ihre Heimatstadt. Jede Station ihres Lebens, die wir mit ihr besucht haben, war für sie eine Art „nach Hause kommen“. Sie erkannte jede Straße, jedes Café und die alten Bäume von damals wieder. Wir waren alle berührt von ihren detaillierten und genauen Erinnerungen. Die ersten Jahre ihres Lebens haben sich bei ihr eingebrannt, so exakt kann sie sich an winzige Details, an Momentaufnahmen ihrer Kindertage erinnern.



Vielleicht rührt das auch daher, dass ihre Mutter Martha die Stärke besaß, Eva aus den schlimmsten Momenten der Realität zu entführen, indem sie ihr Geschichten von früher erzählt hat, von schönen Momenten vor der Deportation. So hat Eva auch im KZ in der Phantasie ein bisschen weitergelebt in den sorglosen Tagen ihrer Kindheit. Auch besitzt sie die Kraft, selbst in den grausamsten Erlebnissen ihrer Holocaustgeschichte nie ohne ein Fünkchen Hoffnung zu sein. Sie vermag es, sich sogar an diesen Orten von Erniedrigung und Folter an schöne Momente zu erinnern.