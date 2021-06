Der offene Umgang Bijans mit seiner Diagnose schützt ihn vor Anfeindungen, auch wenn er sich ab und zu blöden Sprüchen stellen muss. Dennoch: Der selbstbewusste Bijan weiß schon früh, dass er in die Politik will und lässt sich von seinem Tourette nicht beirren. Erst in der Lokalpolitik, später im Hessischen Landtag setzt er sich ein für eine diverse und inklusive Gesellschaft mit Sichtbarkeit für jene, denen oft nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird.