„Wir hassen dich Lijana“, so lautet eine der Seiten, in der Menschen ihren Hass gegen Lijana abladen. Anfangs sei es “nur” Cybermobbing gewesen, erzählt sie. Doch dann werden aus dem Hass im Netz reale Attacken, die ihren Alltag bestimmen.



Lijana nimmt an der 15. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ und lebt ihren lang ersehnten Traum. Zu Beginn läuft es gut für sie. Als die vierte Folge der Staffel in Deutschland anläuft bekommt sie ihr Handy zurück, das sie zu Beginn der Dreharbeiten abgeben musste. Lijana stellt mit Schrecken fest, wie viele Hasskommentare in ihren sozialen Medien hinterlassen wurden.