Mit Herz und Humor: Priester am Niederrhein

Pfarrer mit Leidenschaft: Kaplan Uchenna Aba ist in seiner Gemeinde am Niederrhein überall bekannt als Uche.



Seit 2014 ist der Nigerianer Priester in Deutschland. Für die katholische Kirche zu arbeiten bedeutet für ihn alles, er sieht sich selber als “Gastarbeiter Gottes”! Seinen Eltern war die Bildung und Erziehung ihrer Kinder sehr wichtig, deshalb hat Uchenna Aba auch das Gymnasium in Nigeria besuchen können. Und schon früh waren kirchliche Autoritäten ein großes Vorbild für ihn. Auch eine Gemeinde zu führen, wurde zu seinem großen Traum.



Nach seinem Priesterseminar wurde er 2006 zum Priester geweiht - seine nigerianische Gemeinde hat damals zwei Wochen lang mit ihm gefeiert. Sein Glaube und sein Beruf führten ihn schließlich nach Deutschland. Nach anfänglichem Kulturschock macht Uche hierzulande das, was er sich von der katholischen Kirche wünscht: Er ist offen, leitet und berät sie, spricht mit den Menschen, singt und lacht mit ihnen.



Auch mit Kritiker*innen setzt er sich zusammen, denn so möchte er die Leute für Kirche und Glauben zurückgewinnen: Indem er ihnen ein anderes Gesicht dieser Institution zeigt.