Ralf aus dem niederbayerischen Straubing mag es ungewöhnlich. Deshalb hat der gelernte Koch 2008 die "Rocking Chefs" gegründet. Der Name ist Programm: Dort, wo Rockmusik die Luft zum Brennen bringt, brutzelt er mit seinem Team am liebsten. Stilecht auch das Outfit – sogar seine Gerätschaften sind darauf abgestimmt. Gekocht wird auf der Hydra, einem riesigen Multifunktionsgrill mit Drachenkopf.



Auch Ralfs Burger ist eine Sonderanfertigung: Sein Patty besteht aus feinstem Rindfleisch und italienischem Lardo, also Schweinespeck. Und für die BBQ-Sauce schmilzt Ralf nicht nur Kräuterbonbons, sondern auch Nussnougatcreme.



Bei so vielen extravaganten Zutaten fällt es Zora und Felix nicht leicht, eine neue Burger-Variante zusammenzustellen. Am einfachsten ist wohl noch die Aufgabe, die Kalorien zu reduzieren. Aber wird das Ergebnis am Ende die Jury überzeugen? Kann Zora im Kochduell die Geschmacksbombe von Ralf übertreffen?