KI - Die letzte Erfindung

Tom geht auf Spurensuche: Wie ist die KI entstanden, die ihm den Job weggenommen hat? Zu seiner Überraschung hat er seine Arbeitslosigkeit einer alten Kommilitonin zu verdanken: Seine Studienfreundin Vida hat sich auf KI-Entwicklung spezialisiert und auch die Maschine entwickelt, die Tom den Job gekostet hat. Wie hat die so zurückhaltende und unscheinbare Jurastudentin sich in eine knallharte KI-Entwicklerin verwandelt?



Tom ist von Vida fasziniert – und er erfährt bald ihr Geheimnis: Sie hat sich mit einem Chip im Gehirn optimiert, der ihr Gehirn mit einer KI verbindet. Der Chip steigert ihre kognitiven Fähigkeiten bis zu einem IQ von über 200. Sie könnte, wenn sie wollte, in wenigen Tagen Chinesisch lernen. Für Tom steht fest: Diesen Chip will er auch! Schließlich will er wieder konkurrenzfähig werden, er möchte Mari etwas bieten und endlich wieder das Gefühl haben, etwas wert zu sein. Mari hat wahnsinnige Angst um ihren Mann – aber sie unterstützt ihn bei der großen Operation, die sein Leben – und ihre Beziehung - für immer verändern wird.



Toms Leben steht Kopf – aber langsam gewöhnt er sich an seine neuen Fähigkeiten mit dem Chip im Gehirn. Zusammen mit Vida entwickelt er eine KI, die Krankheiten heilen soll – und so erfährt er, woran Vida wirklich arbeitet: Gemeinsam mit ihrem Chef, Professor Reinhard, möchte Vida eine Maschine bauen, die nicht nur eine Aufgabe effizienter lösen kann als Menschen, sondern auch in der Lage ist, gelerntes Wissen auf neue, unbekannte Probleme zu übertragen. Vida ist überzeugt, dass eine solche allgemeine künstliche Intelligenz für eine gerechte, gewaltfreie Welt sorgen kann. Doch diese KI könnte auch enorme Macht erlangen – und wie sie sich verhält, wenn sie einmal freigesetzt ist, kann niemand vorhersagen. Als Vida in eine persönliche Notlage gerät, muss sie sich entscheiden. Setzt sie die KI frei, um ihr Problem zu lösen? Oder folgt sie den eindringlichen Warnungen ihres Chefs, Professor Reinhard, der so ein Vorgehen für unverantwortlich hält?