Hannes Jaenicke: Im Einsatz für das Schwein

Sie haben sich in der ZDF-Reihe "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für …" schon für viele bedrohte Tiere eingesetzt. Was ist das Besondere am Schwein?



Schweine gehören mit den Milchkühen zu den sogenannten "Nutztieren", die zur Befriedigung unseres Appetits am grausamsten gequält werden. Sie gehören zu den intelligentesten Tieren, sind sozial, sensibel und neugierig, gelten als Glückssymbol. Trotzdem misshandeln wir sie im Kastenstand, auf viel zu engem Raum, in stinkenden Fabriken und kaufen sie als billiges Nahrungsmittel. Diesem Widerspruch wollen wir nachgehen.



Schweine gehören zu den Tieren, die mit vielen Vorurteilen belegt sind, zum Beispiel "Schweine sind dreckig", "Schweine sind dumm" … Wie sehr wirkt sich dieses Image auf unseren Umgang mit ihnen aus?



Nichts davon stimmt. Schweine sind nur dreckig, wenn wir sie in der Massentierhaltung einpferchen. Sie lernen wesentlich schneller als beispielsweise Hunde. Und sind uns so ähnlich, dass man ihre Organe sogar in Menschen transplantieren kann, soeben geschehen bei einer Herztransplantation in den USA.



Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu Schweinen, und was fasziniert Sie an ihnen?



Ich bin seit 40 Jahren Vegetarier, sehe Schweine also eher als witzige, hochintelligente Tiere und als Glückssymbol und nicht als Billigprodukt aus Qualzucht an einer Fleischtheke.



Was hat Sie bei den Dreharbeiten am meisten beeindruckt?



Wie sauber und reinlich Schweine sind, wenn man sie artgerecht, also im Freien, auf Wiesen anstatt in Mastanlagen hält.



Was sollen die Zuschauer aus der Dokumentation mitnehmen?



Schön wäre, wenn man endlich den Umgang mit sogenannten "Nutztieren" und unseren Fleischkonsum überdenken würde. Und wenn man Schweine nicht als billiges Lebensmittel, sondern als intelligentes, soziales Lebewesen betrachten würde.



Die Fragen stellte Magda Huthmann.