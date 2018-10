Die Rettung Palmyras

Um 2000 v. Chr. Hirtennomaden gründen die erste dauerhafte Siedlung am „Ort der Dattelpalmen“, wie Palmyra übersetzt heißt.



4. Jh. V. Chr Alexander der Große zieht auf seinen Eroberungsfeldzügen durch Persien und macht die griechisch-hellenistische Kultur bis nach Indien bekannt. Von diesem Einfluss zeugen griechische Siedlungen in Palmyra aus dem 1. Jh. v. Chr.



Erstes Jh. v. Chr. Hellenistisches Palmyra



Erstes Jh. nach Christus Neue Zeitrechnung. Rom blickt auf die reiche Wüstenstadt und leibt es kurzerhand ein. Palmyra gehört fortan zur römischen Provinz Syria. Die Zeit der Blüte beginnt, mit Bädern, einem Theater und großem Tempel



Zweites Jahrhundert Bau des Baalschamin-Tempels



129 Hadrian ist der erste Kaiser der das luxuriöse „Rom der Wüste“ besucht. Er erklärt Palmyra zur freien Stadt und verleiht ihr den Ehrentitel „Palmyra Hadriana“. Die Metropole erlebt einen Bauboom.



Drittes Jahrhundert

Palmyra steigt zum Global Player auf und wird zur römischen Kolonie erhoben. Dies ändert sich, als germanische Barbaren das Römische Reich bedrohen und an der Ostgrenze das Persische Reich erwacht zu neuer Stärke erwacht.



262 Palmyras große Stunde: Der römische Konsul und palmyrenischer Stadtfürst Odaenathus besiegt die Perser.



270 Nach Odeanathus‘ Tod lässt seine Witwe Zenobia erst Arabien und dann Ägypten erobern.



In der Spätantike beginnt für Palmyra eine neue Epoche: die Stadt gehört zum christlich-byzantinischen Reich. Archäologen können die Fundamente von mindestens drei Kirchen nachweisen.



Anfang des vierten Jahrhunderts wird Palmyra Bischofssitz



636 Araber greifen die Stadt an. Palmyra fällt an den Islam



Ab dem 16. Jh. Das Osmanische Reich übernimmt die Macht bis zum Ende des Ersten Weltkriegs



1980 Die Ruinen werden zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt



2015 Am 20. Mai fällt die Ruinenstadt in die Hand der IS, antike Bauwerke geraten unter Beschuss, sie sprengen die wichtigsten Tempel der Stadt. Das Museum wird schwer verwüstet.

Im August werden die beiden wichtigsten Heiligtümer von Palmyra vermint und nacheinander gesprengt: Erst der Bel-, dann der Baalschamin-Tempel.



2016 Der IS wird aus Palmyra zurückgedrängt. Rettungsplan und Diskussionen um einen Wiederaufbau.