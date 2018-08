"Uns geht es um Capacity Bulding"

Wie könnte ein Wiederaufbau von Palmyra aussehen?

Dies ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage. Am Anfang muss eine genaue Dokumentation der Schäden stehen. Nachdem die ersten Satellitenbilder 2015 so aussahen, als hätte der IS die Denkmäler quasi pulverisiert, zeigten Drohnenbilder 2016, dass doch recht viel Bausubstanz erhalten zu sein scheint. Eine Dokumentation vor Ort wird dann erkennen lassen, ob die Bauten ohne umfassende Ergänzungen wieder aufgebaut werden können. Wenn jedoch viel der originalen Substanz verloren ist, ist bei einer UNESCO Welterbestätte gemeinsam mit der UNESCO zu entscheiden, ob man ein solches Denkmal mit vielen Ergänzungen quasi neu errichten will. Letztlich muss jedoch jedem klar sein, dass der Ort nie wieder vollständig so aussehen wird wie vor der Zerstörung. Es ist jedoch auch nicht alles vollständig verloren.