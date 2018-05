"Es ist die Bedeutung der zerstörten Monumente, die getroffen hat"

Welche Rolle spielt die satellitengestützte Fernerkundung in der Archäologie – besonders im Hinblick auf die zerstörten Baudenkmäler in Palmyra?

Mit hochaufgelösten Satellitenbildern lassen sich sehr schnell Veränderungen in einer Landschaft oder einem Bauwerk überprüfen. Wir können also ziemlich präzise sagen, was an welcher Stelle verändert wurde – also ob zerstört, auf- oder weggeräumt oder anders genutzt als zuvor. Damit ist der Ort und das Monument zwar noch nicht erreichbar, man kann sich aber recht gut auf später notwendige Projekte vorbereiten, diese methodisch diskutieren und sicherlich auch schon einmal den möglichen organisatorischen Umfang kalkulieren.