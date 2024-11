Faszination Erde: Kanada - im Reich des Wassers

Wildtierärztin Hannah Emde erkundet ein Land umgeben von drei Weltmeeren und so hoch im Norden, dass es im Winter unter Schnee und Eis begraben wird. Die Rhythmen des Wassers zwingen die Tierwelt zur Anpassung. Kanada ist Veränderungen gewohnt, doch ist es auch gewappnet für den Wandel unserer Zeit?

Hannah Emde will verstehen, wie sich Kanadas Natur an die treibende Kraft des Wassers angepasst hat. Sie taucht tief in einen Kelpwald, lauscht Walgesängen, und rettet mit Artenschützern Robbenbabys. Dabei zeigt sie die erstaunliche Anpassungsfähigkeit der Natur an den ständigen Wandel – aber auch, wo unsere Unterstützung gebraucht wird.