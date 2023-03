MaiBrain: Reise ins Gehirn - Schlaf und Traum

Schlaf ist für uns ganz selbstverständlich, aber eigentlich ein riskanter Zustand. Warum konnte sich Schlaf evolutionär durchsetzen?

Die Menschen sind die besten Schläfer. Wenn man sich anschaut, was im Schlaf im Gehirn vor sich geht, kommt man ganz schnell zur Erkenntnis: Der menschliche Schlaf ist der schönste, der wohlgeformteste Schlaf im Vergleich zu anderen Tieren. Die Frage ist natürlich: Warum schlafen wir so gut? Wir sind auch die, die am meisten Intelligenz besitzen, am besten Dinge behalten können. Daher liegt der Schluss nahe zu sagen: Wir brauchen den Schlaf, um intelligent zu sein, um Gedächtnis zu bilden. Schlafen macht schlau.



Könnte unser Gehirn diese Gedächtnisbildung nicht auch im Wachzustand leisten?

Die Gedächtnisbildung findet ja in genau den gleichen Netzwerken statt, mit denen wir tagsüber auf Reize reagieren, sie analysieren, Dinge tun. Und damit die Gedächtnisbildung nicht von äußeren Reizen gestört und verändert wird, geht das Gehirn erst einmal in den Offline-Modus. Es kann im Schlaf offline von störendem Input neu verarbeiten, was es vorher erlebt hat. Es kann das Erlebte im „Bücherregal“ des Langzeitgedächtnisses abspeichern.



Man sagt ja so, schlaf mal ne Nacht drüber. Und mir hilft das immer sehr. Und da würden Sie wahrscheinlich sagen, na klar!

Genauso! Das ist tatsächlich die viel wichtigere Funktion des Schlafes, nicht der Gedächtnisbildung im Sinne einer Kopie dessen, was man vorher im Wachzustand erlebt hat, sondern auf dem Weg ins Langzeitgedächtnis diese Inhalte so zu verformen, dass sie besser zugreifbar, besser verstehbar sind. Zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass wir ein Problem am Abend oft nicht lösen können, weil wir nicht den richtigen Blick darauf haben. Schlafen wir eine Nacht drüber, verändert sich die Sichtweise auf das Problem, und wir können es auf einmal lösen.



Kann man im Schlaf lernen?

Eigentlich nicht. Die Informationen, die wir im Gedächtnis abspeichern, nehmen wir am besten auf, wenn wir wach sind, wenn wir hellwach sind. Deswegen gehen die Kinder auch morgens in die Schule, wenn sie am konzentriertesten sind. Das Aufnehmen der Information sollte also im Wachzustand stattfinden. Im Schlaf können wir dann den Transfer dieser Information in das Langzeitgedächtnis bewerkstelligen – und da hilft natürlich nicht, das Vokabelhefts nur unters Kopfkissen zu legen.



Fängt diese Gedächtnisbildung im Schlaf eigentlich schon bei Babys im Mutterleib an?

Die Unterscheidung zwischen Schlaf und Wachsein bildet sich eigentlich erst nach der Geburt heraus. Erst ab dem zweiten Monat etwa kann man beim Baby sagen, dass es in einem Schlafzustand ist, der mit dem eines Erwachsenen vergleichbar ist. Vorher ist das eine Art Zwischenzustand. Das ist spannend. Denn mit der Entwicklung des Schlafs bildet sich auch die Fähigkeit der Langzeitgedächtnisbildung heraus, so dass sich Wissen ansammeln kann.



Die Fragen stellte Mai Thi Nguyen-Kim

Bildquelle: ZDF