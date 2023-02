Auf Roms Spuren: Autun - Festung des Augustus

Das antike Augustodunum verfügte über imposante Bauwerke. Darunter auch eines der größten Theater im römischen Reich.

Quelle: ZDF/RMC Production

Wie konnte die Hauptstadt der Haeduer in so kurzer Zeit errichtet werden? Welche technischen Herausforderungen begleiteten dieses monumentale städtebauliche Projekt?



Was sagen sie über die Fähigkeiten römischer Baumeister? Und was erzählen uns die neuesten archäologischen Funde über die Rolle der Stadt in Gallien?



Aufwendige 3D-Rekonstruktionen und Berichte von Expertinnen und Experten lassen die antike Stadt wieder lebendig werden.