Die sieben großen Lügen der Geschichte

Und bei manchen scheint es, als wüssten sie selbst oft nicht mehr, was Wahrheit und was Lüge ist. Ganz aktuell darf einer da nicht fehlen: US-Präsident Trump. Der steht unter Rekord-Verdacht. Kein Vorgänger hatte je ein so gespanntes Verhältnis zu den Medien. Mehr als 1000 falsche oder irreführende Behauptungen in den ersten acht Monaten seiner Amtszeit attestiert ihm die "Washington Post".