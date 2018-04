Am 29. und 30. September 1941 werden in der Schlucht Babi Jar bei Kiew 33.771 jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen:

„Ab diesem Moment erleben wir eine vollständige Vernichtung. In Vilnius, in Babi Yar beginnt die totale Vernichtung der Juden, ohne Unterscheidung zwischen Männern, Frauen und Kindern.“ (Yitzak Arad, israelischer Historiker)