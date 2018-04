Mit dem Ende des Krieges beginnt auch die Abrechnung der Alliierten mit den Hauptschuldigen. In Nürnberg werden die Hauptkriegsverbrecher verurteilt. Doch Hitler, Himmler und Heydrich – die Hauptverantwortlichen für den Holocaust – müssen sich nicht verantworten. Sie sind bereits tot.

Die deutschen Hauptkriegsverbrecher werden in Nürnberg verurteilt, die meisten von ihnen hingerichtet. Der Holocaust spielt in diesem Prozess allerdings keine besondere Rolle. Nur auf den Wunsch Amerikas werden weitere Prozesse abgehalten, in denen wenigstens ein Teil der für den Holocaust Verantwortlichen verurteilt wird. Andere Täter werden an die Länder ausgeliefert, in denen sie ihre Gräueltaten begangen.