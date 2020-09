Geraubte Kunst - Millionen für den Terror

Kuratoren und Händler nehmen das Fälschen der Unterlagen in Kauf, um an die begehrten Stücke zu kommen. Und sie akzeptieren stillschweigend, dass ihr Handel eine der größten Terrororganisationen der Welt finanziert: den IS. Bei ihren Raubzügen durch besetzte Gebiete sammeln die IS-Soldaten und Anhänger die lokalen Kunstwerke. Der Verkauf bringt ihnen das Geld für Waffen und Technik. In Daesh drohen die Milizen den Mitarbeitern eines Museums monatelang mit dem Tod, sollten sie die antiken Gegenstände nicht herausgeben.