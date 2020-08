Handwerker gesucht - Ein Berufsstand in der Krise

Die Reporter waren zum Beispiel in München mit Heizungsmonteuren und Rohrinstallateuren unterwegs. Sie haben den Alltag in einer großen Bäckerei im fränkischen Münchberg dokumentiert, wo man sich die Möglichkeiten der Digitalisierung zunutze macht. Aber die Reporter waren auch dabei, als die Berufsberater einer Handwerkskammer in Schulen um Nachwuchs für das Handwerk warben, und zeigen, wie mühsam das sein kann.