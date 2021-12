Italien - Land in der Dauerkrise

Mattia Santori: Vor dem Comeback?

Quelle: ZDF/Kai Metzner

Der Sportlehrer Mattia Santori geht gegen den Populismus in seinem Land und für mehr Demokratie auf die Straße. Als Antwort auf den Wahlsieg der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega unter Matteo Salvini gründet er 2018 die Bewegung Sardinen. Was ist heute noch übrig von den Protesten?



Die Coronapandemie stürzt das Italien in die schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Wirtschaft bricht ein, Zehntausende verlieren ihre Arbeit. Der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi übernimmt ein zerrüttetes Land und will es grundlegend reformieren. Italien erhält 235 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Doch kommt das Geld auch an?