Liebesfalle Internet - Die Maschen der Online-Betrüger

Dagmar ist in Stuttgart genau das passiert. Im April 2020 wird sie über das soziale Netzwerk LinkedIn von einem Mann kontaktiert, der angeblich Amerikaner ist. Er nennt sich Kelly und schickt eine Freundschaftsanfrage. Die 64-Jährige ist zu diesem Zeitpunkt seit zwei Jahren Witwe und lebt allein. Dass sich ein jüngerer und gutaussehender Mann für sie interessiert, schmeichelt ihr, und genau das nutzt der neue "Freund" aus. Mehrmals am Tag schickt Kelly Nachrichten, fragt, wie es gehe, macht Komplimente. "Diese Aufmerksamkeit war ich gar nicht mehr gewohnt. Aus Erstaunen wird dann ganz schnell Liebe, es war ein so schönes Gefühl." So beschreibt Dagmar, wie es dazu kam, dass sie sich so heftig verliebte.