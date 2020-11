Als die Krankenschwester Nadia Athanase ein Jobangebot aus Neukaledonien bekommt, gibt sie ihre Stelle in Paris auf und zieht nach Nouméa. Sie ist mit dem 20 Jahre älteren Manuel Vilabril befreundet. Der Kontakt hält - er schickt ihr sogar Geld. Und sie lädt ihn ein. Manuel Vilabril ist verliebt und fliegt sofort nach Neukaledonien. Aber als er dort ankommt, ist Nadia distanziert. Sie quartiert ihn in einer anderen Wohnung ein und stellt ihn als "Freund der Familie" vor.



Tage später bucht ein völlig aufgelöster Manuel Vilabril am Flughafen sein Flugticket um. Er müsse dringend zurück nach Paris fliegen. Kurz darauf finden Polizisten die Leiche von Nadia Athanase im Kofferraum eines Autos.