Panzer! Werkzeug der Unterdrückung

In vier Folgen wird die Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand seiner Panzer erzählt. Wir erleben, wie es war, Panzer zu fahren, vor ihnen zu fliehen, sie zu befehligen und durch sie zu sterben. Authentische, persönliche Geschichten führen uns in die wichtigsten Panzer, zeigen uns ihre Stärken und Schwächen. Ausgehend davon erkunden wir Waffen und Wirkung von Panzern auch und besonders auf psychologischer Ebene und werfen einen Blick in die Zukunft.