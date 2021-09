The True Story of Will Smith

Will Smith ist als Schauspieler und Produzent an 47 Filmen beteiligt und erhält für "Ali" und "Das Streben nach Glück" unter anderem vier Golden Globes und zwei Oscar-Nominierungen.

Quelle: ZDF/Legacy Distribution

Als Teenager entscheidet sich Will Smith gegen das College und strebt stattdessen eine Karriere im Showbusiness an. 1985 tritt er erstmals im Hip-Hop-Duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince auf – der Beginn seiner Musikkarriere, in der er 13-mal für Musikpreise nominiert wird und zweimal sogar den Grammy gewinnt.



In den 1990er-Jahren produziert NBC die Sitcom "Der Prinz von Bel-Air". Damit wird Smith zum TV-Star, doch das reicht ihm nicht. Auf der Kinoleinwand gelingt ihm der internationale Durchbruch. Als Schauspieler und Produzent ist er an 47 Filmen beteiligt und erhält zahlreiche Nominierungen für Filmpreise. Für "Ali" und "Das Streben nach Glück" wird er sogar für einen Oscar nominiert. Die Dokumentation gibt Einblicke in die Entwicklung des Multitalents.