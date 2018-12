Die Flüchtlingskanzlerin

Die beiden Autoren haben diese Phase intensiv als Berichterstatter begleitet. Sie zeigen, wie sich die Bundeskanzlerin im Spätsommer 2015 an die Spitze der Willkommenskultur gesetzt, sie aber nicht ausgelöst hat. Wie sie sich durch den vorsätzlich aufgeschriebenen und eben nicht spontan geäußerten Satz "Wir schaffen das" zur Flüchtlingskanzlerin machte. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer spricht in dem Film erstmals ausführlich über die möglichen Motive Merkels und berichtet aus Gesprächen mit ihr darüber: So habe sie ihre Entscheidung als "historische Tat" gesehen, tausende Flüchtlinge aus Budapest nach Deutschland kommen zu lassen - worüber Seehofer nicht informiert war. "Ich hätte diesen Vorgang vom 4. September nicht für möglich gehalten, aber er hat stattgefunden. Das trifft natürlich auch ins Mark, wenn man so zusammenarbeitet", sagt Seehofer, für den die Koalition auf dem Spiel stand. Dem widerspricht Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble massiv, der im Gegensatz zu Seehofer eingeweiht war. Merkel habe "Europas Ehre verteidigt", sagt Schäuble. Der CSU wirft er vor, einseitig Streit zu schüren durch "Attacken gegen Merkel". Gesprächspartner sind außerdem Thomas de Maizière, Hannelore Kraft und Winfried Kretschmann sowie Merkels Biografin Evelyn Roll.