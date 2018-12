Gewidmet hat er diesen seinem toten Freund und großen Vorbild, dem bekannten Naturfotografen Doktor Martin Klarenfeld. Doch Martin Klarenfeld lebt. Mit seinem Auftauchen an Bord stürzt er nicht nur seine Frau Simone in ein emotionales Chaos. Er wird auch die Wahrheit über seinen "Freund" ans Licht bringen.



Beatrice erwischt Lena Küppers, die gerade erst ihren neuen Job als Kabinenstewardess angetreten hat. Lena ist auf dem Weg zur Brücke, um "ihren" Vater, Kapitän Burger, aufzusuchen. Victor sieht sich einer Situation gegenüber, mit der viele Männer heutzutage konfrontiert sind. Man ist mit einer Frau zusammen, die Kinder hat, wird Teil der Familie, trennt sich wieder. Aber was ist mit den Kindern? Für Lena war Victor Burger während einer wichtigen Phase ihres Lebens der Mann, der mit ihrer Mutter eine Beziehung und die Vaterrolle übernommen hatte. Einmal mehr wird Beatrice zur klugen Beraterin für Victor. Er stellt sich der Situation und macht sich zusammen mit Lena auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater, der mit seiner Familie in Quebec lebt.



Mit an Bord gehen auch die streitbaren und unterschiedlichen Freunde Julius Dornfelder und Walter König. Sie haben sich geschworen, sich nie wieder auf eine Frau einzulassen. Sie wollen ihre alte Freundschaft pflegen und um die Reize der weiblichen Passagiere einen weiten Bogen machen. Vielleicht hätten sie ihren Schwur sogar gehalten, wenn nicht Josephine Mellert, eine Freundin von Beatrice, an Bord wäre, die sich ihrer Reize mehr als bewusst ist und für ihr Leben gern flirtet.