Kilimandscharo - Malediven - Indien

Da sind zunächst Katrin und Lara Kriegel, zwei Schwestern mit großem Altersunterschied, die davon ausgehen, dass sie von ihrer Mutter, die in einer Lodge am Kilimandscharo lebt, zu dieser Reise eingeladen wurden. Doch schnell begreifen sie, dass ihr Zusammentreffen mit Philipp Bernauer einige Überraschungen birgt, die ihr Leben verändern werden.



Doktor Schröder bekommt auf dieser Reise eine junge, gut aussehende Assistenzärztin an die Seite gestellt. Er ist von der ersten Minute an sehr angetan von ihr und erfährt, dass sie die Reise auch aus Liebeskummer angetreten hat, um sich abzulenken. Weder Doktor Schröder noch sie ahnen, dass auch hinter diesem Arrangement wieder Philipp Bernauer steckt.



Die junge Hotelierstochter Victoria Stein absolviert ein Praktikum auf der "MS Deutschland" und erwartet ihre Eltern an Bord. Erika und Joachim Stein sind auf der Rückreise von einem Heimaturlaub in Deutschland zu ihrem Luxushotel auf den Malediven. Was nur die Besatzung weiß: Victoria hat sich inzwischen in Dennis, den Chefkoch des Traumschiffs, verliebt. Victoria möchte auf keinen Fall, dass ihre kritische Mutter etwas davon erfährt. Denn vor ihr kann nur ein reicher Mann bestehen. Die Missverständnisse sind programmiert.



Auch Kapitän Paulsen hat auf dieser Reise eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Die Reederei hat ihn gebeten, dafür zu sorgen, dass Beatrice zu ihrem 25. Berufsjubiläum auf der "MS Deutschland" würdig gefeiert wird. Trickreich versuchen Kapitän Paulsen und Doktor Schröder aus Beatrice herauszubekommen, worüber sie sich am meisten freuen würde. Doch dadurch wird die Sache nur noch komplizierter.