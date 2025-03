Anne und der König von Dresden

Ehrgeizig und unerschrocken hat Anne Grainauer als Auslandskorrespondentin die Welt bereist. Doch nachdem sie sich bei ihrer Arbeit an der Schulter verletzt hat, tauscht ihr Sender sie nach 24 Dienstjahren gegen eine Jüngere aus. Zum ersten Mal in ihrem Leben weiß die resolute Anne nicht, wohin mit sich. Doch der charmante Gregor nimmt ihr die Entscheidung kurzerhand ab und bringt sie in die Flughafenbar. Zwischen den beiden knistert es so heftig, dass Anne ihre Sorgen für eine Nacht vergisst.



Nach Jahren, in denen sie aus dem Koffer gelebt hat, will Anne bei ihrer Tochter Jess in Dresden unterkommen. Während die hochschwangere Jess mit vollem Elan gegen den Ausbau des Flughafens kämpft, muss sich Anne mit ihrem unfreiwilligen Ruhestand auseinandersetzen. Doch der ist vor allem eines: sterbenslangweilig. Also beschließt sie, ihrer Tochter unter die Arme zu greifen und sich für deren Bürgerinitiative starkzumachen. Aber Jess' erklärtes Feindbild, Dresdens scheidender Oberbürgermeister König, ist ausgerechnet der schlagfertige Gregor.



Anne zögert nicht und stellt sich auf die Seite ihrer Tochter. Aber sie unterschätzt Gregors Hartnäckigkeit. Der sieht ausgerechnet in Anne die Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und so sitzt Anne als die Umworbene zwischen allen Stühlen: Der Mann, der ihr Herz erobern will, ist der einzige, mit dem ihre Tochter niemals einverstanden wäre.