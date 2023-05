Apropos Glück

Viel zu lange war allen das Glück in der Routine des Alltags abhandengekommen – das wird durch die Affäre ihres Mannes schlagartig deutlich. Maja will erst einmal gar nichts mehr von ihm wissen und befindet sich in einem emotionalen, irrationalen und teils hysterischen Chaos. Zum Glück stehen ihr die beiden Freundinnen Jule und Angela bei, feuchtfröhliche Mädelsabende inklusive.



Aber auch bei Jule und ihrem Mann Jan steht das gemeinsame Leben komplett auf dem Prüfstand. Er wollte immer als Pfarrer in einer Gemeinde arbeiten und nicht als Lehrer. Aber Jule kann sich ein Leben als Gattin eines Geistlichen nicht vorstellen.



Angela und ihr Mann Hans müssen sich eingestehen, dass sie beide ganz unterschiedliche Prioritäten haben und ihre Lebensentwürfe immer weiter auseinanderdriften.



Sechs erwachsene Menschen stellen fest, dass sie zu jung sind, um sich mit dem durchorganisierten hohlen Alltag abzufinden, und zu alt, um einfach ein halbes Leben wegzuwerfen. Das ist komisch und tragisch und ganz normal. Nur nicht für die, die mittendrin stecken in ihrem Kampf um ein erfüllteres Leben.



Regisseurin Ulrike Grote erzählt eine bitterböse, urkomische und liebevolle Geschichte darüber, wie es sich anfühlt, wenn man die Komfortzone des gelebten Lebens verlässt, um sich und die anderen neu zu entdecken. Dem Schauspieler-Ensemble gelingt ein liebenswerter, lustiger, teils überzeichneter, aber auch sehr authentischer Blick auf die Generation "Mitten im Leben".