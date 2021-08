Für immer Eltern

Das alles nur vorübergehend, weil Niklas sich auf seine Prüfung vorbereiten soll. Doch Niklas kommt nicht allein. Zunächst einmal bringt er aus der WG sein gesamtes Inventar mit, das nun Anjas und Michaels neue Wohnung verstellt. Und damit nicht genug – auch Freundin Alina bittet schon bald um Unterschlupf, weil sie sich nach einem Achtsamkeits-Workshop mit ihren Eltern überworfen hat.



Das unverhoffte Zusammenrücken läuft nicht ohne Reibereien ab: So genießen Niklas und Alina in der kleinen Wohnung nicht nur lautstark sinnliche Freuden. Alina äußert sich auch mehr als kritisch über Anjas Fähigkeiten als Mutter. Als es darüber zum Konflikt zwischen Anja und ihr kommt, entscheidet sich Alina spontan für ein Auslands-Jahr in Lissabon und verkündet Niklas, dass sie eine Beziehungspause wolle. Niklas gerät darüber aus dem seelischen Gleichgewicht und versagt – trotz Unterstützung von Anjas Freund und Kollegen Karl – bei seiner Lehramtsprüfung im entscheidenden Moment.



Auch Niklas wird nun zunehmend klarer, dass das Zusammenleben mit den Eltern keine Zukunft hat. Leider gestaltet sich die Suche nach einer Wohnung im vom Wohnungsmangel gezeichneten München aber schwierig und zunehmend absurder. Die Situation wird noch konfliktreicher, als er begreift, dass Anja hinter seinem Rücken versucht, mit Karls Unterstützung beim Bildungsministerium einen frühen weiteren Prüfungstermin zu erreichen. Niklas gerät zunehmend ins Zweifeln, ob Lehrer tatsächlich sein eigener Berufswunsch ist.



Einziger Lichtblick ist der Besuch seiner Schwester Stella, die zwar im Gegensatz zu ihm der Inbegriff eines Vorzeige-Kindes ist, mit der er sich aber trotzdem blendend versteht. Mit Stellas Unterstützung gelingt es Niklas endlich, zu verstehen, dass er seinen eigenen Weg gehen muss, auch wenn das bedeutet, die Zelte abzubrechen.