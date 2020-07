Handwerker und andere Katastrophen

In sparsamer Voraussicht hat Stefan die Stadtwohnung bereits gekündigt. Es muss also schnell gehen mit dem Umbau. Zum Glück kann Stefan einen neuen Bauleiter organisieren: Hartmut Panter scheint vertrauenswürdig und kostenbewusst und verspricht seinen Bauherren eine zügige Durchführung der Arbeiten. Mit Trockenbauer Hein, Geselle Tomas und Lehrling Büny habe er ein gutes Team.



Die Realität sieht bald anders aus: Hein bringt das Treppengeländer zum Wackeln, Büny hat eher schlechtes Augenmaß beim Spachteln, und Tomas spielt lieber mit dem kleinen Jakob, als sich ins Zeug zu legen.



Silke, hochschwanger, dreht fast durch. Stefan ist das Theater leid. Da ist ja seine Arbeitszeit in der Klinik angenehmer als ein Lavieren zwischen Staub, Krach und Chaos auf der Baustelle und hormonellen Störungen zu Hause.



Als Silke dahinterkommt, dass Stefan in der Klinik seine Zeit heimlich mit Computerspielen verbringt statt sie zu unterstützen, reißt ihr der Geduldsfaden. Am Tag des Umzugs zieht sie den Bauwagen dem gemeinsamen neuen Schlafzimmer vor.



Nun liegt es an Stefan, dafür zu sorgen, dass das Haus bezugsbereit ist, bevor das Baby kommt. Doch dann platzt Silkes Fruchtblase und im Bad die Wasserleitung. Ist das das Ende ihres Ehetraums?