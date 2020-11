Leo und Marie - Eine Weihnachtsliebe

In der Versicherung drohen aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen Kündigungen. Es bilden sich Fronten, zwischen die der gutmütige, naive Leo gerät. Von vermeintlich wohlgesonnenen Kollegen wird er genauso umgarnt wie von raffinierten, unglücklichen Kolleginnen. Währenddessen holt Marie ihre familiäre Vergangenheit in Finnland ein.



Leo und Marie müssen sich entscheiden: Wollen sie zurück in das Schneckenhaus ihres alten Lebens, oder wollen sie hinaus in eine gemeinsame Zukunft voller unbekannter Herausforderungen und möglicher Enttäuschungen, aber mit der Chance auf ein neues Leben zu zweit?