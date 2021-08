Nestwochen 

Julia allerdings hält nicht viel davon, abzuwarten. Schon bald lässt sie sich auf die Annäherungsversuche des neuen Arzt-Kollegen Sascha ein. Mit schlechtem Gewissen zwar, doch war es bei Robert mit Annäherung zuletzt nicht weit her. Auf einer Spontan-Party im heimatlichen "Nest" landet Julia mit Sascha reichlich angetrunken im elterlichen Bett.



Robert lässt sich derweil von seinem Kollegen Enzo eher widerwillig zu einem feuchtfröhlichen Abend auf einer Ü-30-Party überreden, auf der er die Polizistin Nina kennenlernt. Diese scheint zu Robert wie ein Deckel zum Topf zu passen, doch noch kann er sich von der Idee einer Versöhnung mit Julia und einer Rückkehr zur klassischen Familie nicht lösen.



Als er dann eine verräterische Männerunterhose in der Waschmaschine des gemeinsamen "Nests" findet, beschließt er, einen letzten Versuch zu unternehmen, um Julia, die er immer noch liebt, zurückzuerobern. Doch nach 16 Jahren und einer festgefahrenen Ehe zur Kommunikation zurückzukehren, stellt sich als eine unerwartet große Hürde heraus.



Julia und Robert stolpern gegenseitig über ihren Stolz und verhaken sich am Ende in einem Wettstreit darum, wer gegenwärtig glücklicher ist. Die Situation eskaliert bei einem Theaterstück der Kinder derart, dass mit Marie und Maxi schließlich diejenigen die Notbremse ziehen müssen, die ursprünglich einmal im Mittelpunkt des neuen Familienlebens stehen sollten.