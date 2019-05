Ein Sommer in der Toskana

Denn sie verliebt sich ausgerechnet in Alessandro della Torre, einen Wirtschaftsanwalt, der sowohl in ihr Familiengeheimnis wie auch in jene Machenschaften verstrickt ist, wegen denen Laura als Modejournalistin in Prato recherchiert. Dort produzieren etwa 300 000 Chinesen unter ausbeuterischen Bedingungen Mode "made in Italy" - auch für europäische Premium-Labels.



Dass das Geheimnis ihrer Mutter ausgerechnet mit Alessandros Vater Emanuele zusammenhängt, ist eine tickende Zeitbombe für eine humorvolle und herzerwärmende Familiengeschichte über unmoralische Geschäfte, kleine und großen Lügen und die Schwierigkeiten rund um die Liebe in jungen Jahren wie im vorgerückten Alter.