Frühling: Mehr als Freunde

Tom erzählt Katja jedoch eine ganz andere Geschichte: Judith habe gesundheitliche Probleme bekommen, als sie nach dem Umzug nach Frühling keinen neuen Job und keinen Anschluss fand. Sie fing an, ihr isoliertes Leben auf dem Hof zu hassen und sagte ihrem Mann nach, er betrüge sie und wolle sie loswerden.



Für Katja deuten die Symptome auf eine Depression hin. Sie überredet Judith, sich in der Klinik untersuchen zu lassen, und bemüht sich um eine Stelle für sie in München. Sie ermuntert sie auch, auf Tom wieder zuzugehen und um ihre Ehe zu kämpfen. Und tatsächlich geht es aufwärts: Judith und Tom sprechen sich aus, und Judith entscheidet sich, eine Therapie anzugehen. Lang vergessene Lebensgeister kehren zurück in die eigentlich lebenslustige, intelligente Frau.



Während Katja sich um das Wohl der Familie Kleinke sorgt, gestaltet sich ihr eigenes Leben seit Kikis Abschied zunehmend komplizierter: So nimmt sie eifersüchtig zur Kenntnis, dass Mark und seine neue portugiesische Assistentin Filipa sich prächtig verstehen. Als sich Katja und Mark bei der Klärung dieses Konflikts wieder näherkommen, steht Katjas Gefühlsleben ungewollt Kopf.