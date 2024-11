Ich hab den Weihnachtsmann geküsst

Laura hat noch nie verstanden, warum man sich jährlich dem Weihnachtsstress aussetzt. Das stete Wettrennen, wer sich unter dem toten Baum bei Mama und Papa als Erstes in die Haare bekommt. Dazu die immer gleichen Traditionen und Rituale. Alles nix für Laura. Aber ihre kleine Tochter Miri liebt Weihnachten, und so kommen sie wie jedes Jahr aus der Großstadt zurück ins beschauliche Bad Seefeld.



Dort angekommen, verläuft alles wie immer. Ihre Mutter Vera begrüßt Laura mit einem despektierlichen Kommentar, Papa Rainer ist mehr mit der Outdoorweihnachtsbeleuchtung beschäftigt, und ihre Schwester Lizzi drückt ihr sofort ihre Zwillinge in den Arm, weil sie endlich mal eine Pause braucht.



Zu allem Überfluss taucht auch ihr Ex Lutz überraschend auf, in heimlicher Absprache mit ihrer Mutter, die die beiden wieder zusammenbringen möchte. Ihre Schwester hat einen charmanten norwegischen Kollegen ihres Mannes eingeladen, als "Weihnachtsgeschenk" für Laura. Und als würde das nicht schon reichen, trifft Laura auch noch Fin wieder, einen alten Schulkameraden, mit dem sie ein nie gelöster Konflikt aus der Vergangenheit verbindet. Nur Oma Sophie ist ein Lichtblick für Laura – auch wenn sie schon seit einigen Jahren in ihrer eigenen Welt lebt und nicht klar ist, was sie noch alles mitbekommt.



An Heiligabend läuft alles nach Vorschrift, und ein Punkt nach dem anderen auf der Weihnachts-To-do-Liste wird abgehakt. Als die Kinder schlafen und die anderen sich zum mitternächtlichen Weihnachtsgottesdienst begeben, bleibt Laura mit Oma Sophie zu Hause, und sie lassen den Heiligen Abend mit einem Tee ausklingen.



Doch am nächsten Morgen erwarten Laura und ihre Familie einige Überraschungen. In der Nacht wurde das ganze Haus von mysteriösen Einbrechern verwüstet, überall laufen Gänse durch das Chaos, und Oma Sophie ist verschwunden.



Was ist passiert? Nicht nur in ihrem Elternhaus, auch an anderen Orten Bad Seefelds sind merkwürdige Dinge geschehen. Noch dazu behauptet Fin, Laura hätte vergangene Nacht gemeinsam mit Oma Sophie wild in einer Bar gefeiert.



Laura kann sich an absolut nichts erinnern. Aber auf der Suche nach ihrer Oma kommt sie langsam dahinter, was in dieser unheiligen Nacht passiert sein könnte. Sie lernt jede Menge über sich selbst und beginnt, ihre Familie mit neuen Augen zu sehen. Vielleicht ist Weihnachten doch ein Fest der Versöhnung und Liebe?