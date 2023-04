Kleine Eheverbrechen

Gilles reagiert misstrauisch: Ist die leidenschaftliche und lebenslustige Musiklehrerin Lisa tatsächlich seine Frau? Gilles kann sich – scheinbar? – an nichts erinnern. Wer ist er? Wer ist Lisa? Was für eine Ehe führten sie? Beharrlich versucht er, seine Vergangenheit, sein Leben zu rekonstruieren. Beunruhigt und amüsiert zugleich lauscht er dem wundervollen Porträt, das Lisa von ihm, ihrem Zusammenleben und ihrer gemeinsamen Liebe zeichnet.



Doch wenn Lisa nun lügen würde? Ist er tatsächlich so, wie sie ihn beschreibt? Oder spielt gar Gilles falsch? Weiß er mehr, als er zugibt? Das glaubt zumindest sein Freund und Nachbar Marc. Dieser würde Gilles' Amnesie gern ausnutzen, um sich dessen Motorrad zu leihen, muss jedoch feststellen, dass Gilles zögert. Vielleicht erinnert er sich doch daran, dass Marc das teure Gefährt beim letzten Mal beschädigte.



Marcs Frau Pia ist mit Lisa eng befreundet, weiß von ihrer Ehekrise und bestärkt sie, die eigentümliche Situation dazu zu nutzen, ihren Mann Gilles als idealen Partner neu zu programmieren und zu formen: Er kennt seine Vorlieben ja nicht mehr! Und so wird Gilles plötzlich zur großen Verwunderung von Lisas Mutter Helen zum Veganer und Hundeliebhaber.



Lisa und Gilles überraschen sich immer wieder gegenseitig in ihrem fast krimiartig verlaufenden Versteckspiel zwischen Wunsch und Wahrheit, das tiefer und tiefer in die Historie ihrer großen Liebe führt. Ihre Beziehung war mitunter konfliktreich. Das ahnt Kriminalhauptkommissar Dieter Beil, und das weiß sehr genau Gilles' Literaturagentin Rose McAlistair, die von ihrem Erfolgsautor nicht nur den fälligen neuen Roman möchte.



Die hochintensive, tragikomische Liebes- und Ehegeschichte basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück des international bekannten Dramatikers und Romanautors Eric-Emmanuel Schmitt.