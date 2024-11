Nelly und das Weihnachtswunder

Da sie davon ausgehen muss, dass es sich bei Nick um Sonnys Komplizen handelt, schnappt sie sich den Jungen und nimmt ihn mit auf die Verfolgung. Dabei erhält sie Unterstützung von der betagten Taxifahrerin Gesine, die eben noch ihren Wagen an der Tankstelle betankt hatte. Als Nelly den gestohlenen Oldtimer zufällig vor einer Villa entdeckt, schickt sie Gesine zurück und bittet sie, sich während ihrer Abwesenheit um die Tankstelle zu kümmern.



Dann konfrontiert sie gemeinsam mit Nick den Dieb mit seiner Tat. Sonny jedoch stellt sich als freundlicher, aber erfolgloser junger Mann heraus, der gestohlen hat, um seine reiche Familie zu Weihnachten zu beeindrucken – vergeblich. Nelly möchte nur den Ärger vom eigenen Hals haben, nimmt Auto und Whiskey zurück und überlässt Sonny und seinen vermeintlichen Komplizen ihrem Schicksal.



Doch es zeigt sich, dass Sonny den stummen Nick gar nicht kennt. Außerdem sind beide sehr dünn angezogen für eine winterliche Nacht. So hat Nelly Erbarmen und macht sich gemeinsam mit Sonny auf die Suche nach Nicks Zuhause. Bei der folgenden weihnachtlichen Odyssee werden sowohl Nelly als auch Sonny in ihre Vergangenheit zurückgeführt.



Sonny trifft in einer Kneipe auf seine einstige große Liebe Fiona, die inzwischen unglücklich liiert ist. Und Nelly findet in einem weihnachtlich geschmückten Haus nicht etwa Nicks Eltern, sondern ihre beste Freundin Yvonne, zu der sie den Kontakt verloren hatte. Kann es sich dabei um Zufälle handeln? Schließlich scheint Nick an jedem Ort, an den er kommt, eine weihnachtliche Rührung zu hinterlassen und die Herzen der Menschen in Bewegung zu setzen.



Begleitet werden die drei an diesem Abend eher unfreiwillig vom bekannten Radiomoderator Olli Knautke, dessen Stimme aus jedem Lautsprecher zu schallen scheint.



Als Nelly, Sonny und Nick schließlich zurück zur Tankstelle kommen, hat Gesine mit tatkräftiger Unterstützung des dubiosen Kunden Tattoo aus dem Zweckbau mit einfachen Mitteln einen glitzernden Weihnachtsort gezaubert. Auch der gestrandete Brandenburger Weihnachtsbaumverkäufer Stojan hat daran seinen Anteil. An der langen, improvisierten Tafel findet sich neben anderen Überraschungsgästen sogar Radiomann Olli ein, der sich als Besitzer des Oldtimers herausstellt.