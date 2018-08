Rosamunde Pilcher: Liebe, Diebe, Diamanten

Er muss feststellen, dass weder Rose noch seine große Liebe Marian Interesse an einer Familienzusammenführung haben.



Großes Interesse an dem Heimkehrer haben dagegen andere: Inspektor James Barnes, Sohn des damaligen Ermittlers, und Richards zukünftiger Schwiegersohn Dennis, ein vermeintlich seriöser Anwalt.



Richard wird klar, dass er in eine Falle gelockt wurde, und dass er seine Familie nur beschützen kann, wenn er sich auf einen Deal mit der Polizei einlässt.