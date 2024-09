So weit kommt's noch

Familie Schmitz ist eigentlich eine richtige Durchschnittsfamilie, die in einem kleinen Dorf lebt. Papa Lutz pendelt nach Köln zum Job, die beiden älteren Kids, Ben und Leonie, sind eigentlich schon erwachsen und leben bereits in der Großstadt. Nachzügler Johnny ist mitten in der Pubertät und macht sich ständig Sorgen wegen des Weltklimas.



Bärbels Mutter Lis Polke wohnt nicht weit entfernt in einer Wohnsiedlung für Rentnerinnen und Rentner. Die pfiffige alte Dame ist aber noch sehr rüstig, fährt jeden Tag auf ihrem Fahrrad munter durch die Gegend und besucht ihre Familie regelmäßig. Oma Polke hat einen staubtrockenen Humor und eine sehr pragmatisch-nüchterne Weltsicht, die am Esstisch gern mal für Aufruhr sorgt.



Mit Bärbels Geheimaktion verschieben sich die Grenzen in der gesamten Familie. Denn nicht nur Bärbel hat Geheimnisse vor den anderen, auch die Kinder führen ein riskantes Eigenleben, das nun ans Licht kommt.



Der Film erzählt sehr humorvoll von der Frage, wie man Solidarität im Alltag lebt – und von der Sehnsucht nach dem sogenannten guten Leben, die letztlich allen Menschen gemein ist.