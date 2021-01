GNTM RealtalkDas denkt eine Ex-Kandidatin WIRKLICH!Auf Klo mit Maja Manczak

Germany’s next Topmodel 2018 hat wieder angefangen und alle sprechen darüber. Es wird viel gehatet und viel geliket. Durch hohe Einschaltquoten hält sich GNTM seit 13 Jahren in der Primetime. Kaum eine TV-Sendung wird so heiß diskutiert wie GNTM, wenn e...

5 min 5 min 20.04.2018 20.04.2018 UT UT Video verfügbar Video herunterladen