Periode: Lasst uns bluten. Hacks und Tipps mit Lu Likes - AUF KLO

Ich tu es, du tust es, die Hälfte der Menschheit tut es: Bluten. Einmal im Monat: Periode, Menstruation, die Tage. Was ist so verrückt daran? Und warum ist die Flüssigkeit in Tampon-Werbung eigentlich blau? Eine Periodensendung AUF KLO mit LuLikes. Zwe...

9 min 9 min 05.12.2016 05.12.2016 Video verfügbar Video herunterladen