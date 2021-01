Sexarbeiterin: Auch ich habe meine Grenzen! - Storytime Auf Klo

In der letzten Folge hatten wir Billie zu Gast, die uns über Konsens aufgeklärt hat. Was ist eigentlich Konsens? Und warum ist er so wichtig für unser menschliches Miteinander? Das Wort an sich, Konsens, hat schon mehrere Bedeutungen. Wenn du dich in ...

11 min 11 min 20.08.2019 20.08.2019 UT UT Video verfügbar Video herunterladen