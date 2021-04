BATMAN: Alper & Jonas quatschen über den nächsten Film (THE LONG HALLOWEEN) - Podcast

Im Sommer erscheint der animierte BATMAN-Film THE LONG HALLOWEEN! Alper und Jonas diskutieren heute über den Trailer und was es braucht, um den legendären Comic umzusetzen, von dem sich schon THE DARK KNIGHT inspirieren ließ. Außerdem geht es heute um d...

76 min 76 min 16.04.2021 16.04.2021 Video herunterladen