Ist MARVEL noch aufzuhalten? COMIC-CON 2019 - Cinema Talks Back

Marvel & Disney starten mit BLACK WIDOW in Phase 4 des MCU, Natalie Portman wird in THOR 4 der neue Mjölnir-Schwinger und mit Serien wie What If?!, The Falcon and the Winter Soldier oder etwa Loki startet auch Disney+ ganz groß durch. Dazu zeigen wir eu...

74 min 74 min 23.07.2019 23.07.2019 Video herunterladen