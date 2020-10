Neue GAME OF THRONES-Serien: Infos / JAMES BOND: Regisseur bekannt / AVENGERS-Marathon

In unseren heutigen Cinema News geht es um die neuen Game of Thrones-Spin-off-Serien, der Regisseur für den 25. James Bond-Film wurde bekanntgegeben und in den USA gibt es einen 31-stündigen Marvel-Marathon. Das und viel mehr erfahrt ihr in dieser Folge.

