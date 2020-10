Schlecht gealterte Filme: AVATAR, SPIDER-MAN & Co. - CTB #22

Ob schlechte CGI-Effekte, stereotypische Figuren oder ausgelutschte Handlungsstrukturen, viele ältere Filme sind in der Gegenwart nicht mehr so toll wie früher. Wir besprechen heute, welche Filme in unseren Augen schlecht gealtert sind.

119 min 119 min 29.06.2018 29.06.2018 Video herunterladen