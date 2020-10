Strafe für beschlagnahmte Filme: Zensur in Deutschland?

In THE LAST HOUSE ON THE LEFT nimmt die Familie einer ermordeten Frau Rache an den Tätern. 1972 erschien der Exploitation-Film von Wes Craven. Zehn Jahre später landete er auf dem Index und dann dauerte es weitere 17 Jahre bis er beschlagnahmt wurde. Be...

8 min 8 min 27.07.2020 27.07.2020 UT UT Video herunterladen