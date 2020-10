Was macht LARS VON TRIER so besonders?

Wenn der dänische Filmemacher Lars von Trier seinen neuesten Film veröffentlicht, sorgt das immer für reichlich Gesprächsstoff. So auch dieses Jahr in Cannes, als THE HOUSE THAT JACK BUILT mit Matt Dillon, Uma Thurman und Bruno Ganz der Öffentlichkeit v...

13 min 13 min 30.11.2018 30.11.2018 UT UT Video herunterladen